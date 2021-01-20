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    • Миранчук выйдет в старте на матч с «Удинезе»
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    Гасперини: Сейчас нам нужны качества форварда, которые Миранчук пока дать не может

    Футбол Аталанта Удинезе Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итог перенесенного матча 10-го тура Серии А против «Удинезе» (1:1).

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе в рамках чемпионата Италии, но был заменен после часа игры.

    «Нам пришлось произвести небольшую ротацию, заменив несколько ключевых игроков. Играя каждые три дня, вам необходимо это делать, но я очень доволен своей командой.

    Миранчук? Он обладает хорошей техникой, но прямо сейчас нам нужны те качества нападающего, которые он пока дать не может.

    Но я уверен, даст в будущем», — цитирует Гасперини Sportbox.ru.

    С момента перехода в «Аталанту» Миранчук принял участие в 13 матчах и забил 3 мяча в трех разных турнирах.

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