Гасперини: Сейчас нам нужны качества форварда, которые Миранчук пока дать не может

Главный тренер «Аталанты»подвел итог перенесенного матча 10-го тура Серии А против(1:1).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе в рамках чемпионата Италии, но был заменен после часа игры.

«Нам пришлось произвести небольшую ротацию, заменив несколько ключевых игроков. Играя каждые три дня, вам необходимо это делать, но я очень доволен своей командой.

Миранчук? Он обладает хорошей техникой, но прямо сейчас нам нужны те качества нападающего, которые он пока дать не может.

Но я уверен, даст в будущем», — цитирует Гасперини Sportbox.ru.

С момента перехода в «Аталанту» Миранчук принял участие в 13 матчах и забил 3 мяча в трех разных турнирах.