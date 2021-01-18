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    Невилл покинул пост главного тренера женской сборной Англии

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Фил Невилл объявил об уходе с поста главного тренера женской сборной Англии по футболу.

    Фил Невилл
    Фил Невилл

    «Для меня было честью тренировать Англию, и я наслаждался тремя лучшими годами моей карьеры. Игроки, которые носят футболки сборной Англии, являются одними из самых талантливых и преданных своему делу спортсменок, с которыми мне когда-либо приходилось работать.

    Они бросили мне вызов и улучшили меня как тренера, и я очень благодарен им за фантастические воспоминания», — цитирует Невилла сайт Футбольной ассоциации Англии.

    43-летний специалист возглавлял женскую сборную Англии с января 2018 года. Под его руководством англичанки заняли четвертое место на ЧМ-2019. В ближайшее время Невилл может возглавить «Интер Майами».

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