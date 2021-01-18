Невилл покинул пост главного тренера женской сборной Англии

объявил об уходе с поста главного тренера женской сборной Англии по футболу.

«Для меня было честью тренировать Англию, и я наслаждался тремя лучшими годами моей карьеры. Игроки, которые носят футболки сборной Англии, являются одними из самых талантливых и преданных своему делу спортсменок, с которыми мне когда-либо приходилось работать.

Они бросили мне вызов и улучшили меня как тренера, и я очень благодарен им за фантастические воспоминания», — цитирует Невилла сайт Футбольной ассоциации Англии.

43-летний специалист возглавлял женскую сборную Англии с января 2018 года. Под его руководством англичанки заняли четвертое место на ЧМ-2019. В ближайшее время Невилл может возглавить «Интер Майами».