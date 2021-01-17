«Сассуоло» — «Парма»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл словацкий хавбек гостей Юрай Куцка.

В компенсированное время в ворота «Пармы» был назначен пенальти, который реализовал Филип Джуричич.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Парма 1:1 Голы: 0:1 Юрай Куцка (37'), 1:1 Филип Джуричич (пенальти) (90') Сассуоло: Андреа Консильи, Влад Кирикеш, Йереми Тольян (Мерт Мюльдюр, 46'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 71'), Франческо Маньянелли (Филип Джуричич, 59'), Кан Айхан, Максим Лопес, Хамед Траоре (Джакомо Распадори, 86'), Грегоре Дефрель, Франческо Капуто (Лукаш Гараслин, 71') Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини, Джузеппе Пеццелла (Джакомо Риччи, 74'), Daan Dierckx, Maxime Busi, Альберто Грасси (Симон Зом, 86'), Ясмин Куртич, Гастон Бругман (Вилан Сиприен, 86'), Андреас Корнелиус, Жервиньо, Юрай Куцка Предупреждения: Влад Кирикеш (1'), Максим Лопес (72'), Рожерио (77'), Гастон Бругман (80'), Maxime Busi (84')

В другом матче отчетного тура «Кротоне» одержал домашнюю победу над «Беневенто» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил нигерийский нападающий Симеон Нванкво, еще один гол на счету Милоша Вулича. Также мяч в свои ворота срезал защитник гостей Камил Глик.

За «Беневенто» гол престижа забил Яго Фальке.

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Беневенто 4:1 Голы: 1:0 Камил Глик (автогол) (5'), 2:0 Simy (29'), 3:0 Simy (54'), 4:0 Милош Вулич (65'), 4:1 Яго Фальке (83') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Лисандро Магальян, Коффи Джиджи, Niccolo Zanellato (Luis Rojas, 85'), Junior Messias, Педру Перейра (Antonio Mazzotta, 81'), Андреа Рисполи (Себастьяно Луперто, 81'), Милош Вулич (Якопо Петриччоне, 81'), Simy, Emmanuel Riviere (Эдуардо, 71') Беневенто: Lorenzo Montipo, Alessandro Tuia (Luca Caldirola, 76'), Камил Глик, Riccardo Improta (Яго Фальке, 75'), Federico Barba, Брайан Дабо, R.Insigne (Джанлука Капрари, 40'), Марко Сау (Giuseppe Di Serio, 67'), Артур Ионицэ (Andres Tello, 67'), Перпарим Хетемай, Джанлука Лападула Предупреждения: Артур Ионицэ (44'), Federico Barba (72'), Брайан Дабо (84'), Junior Messias (87')

«Сассуоло» идет на восьмом месте, «Беневенто» расположился на 11-й строчке, «Парма» — 19-я, а «Кротоне» замыкает турнирную таблицу Серии А.