ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • 18:52
    • «Тоттенхэм» набрал три очка в матче с «Шеффилд Юнайтед»
  • 17:53
    • «Наполи» отгрузил шесть мячей в ворота «Фиорентины»
  • 17:47
    • Симон выиграла масс-старт в Оберхофе
  • 15:50
    • Два игрока «Милана» заразились коронавирусом
  • 15:34
    • «Спартак» ведет переговоры о трансфере Промеса
    Все новости спорта

    «Сассуоло» спасся в матче с «Пармой», «Кротоне» разгромил «Беневенто»

    «Сассуоло» — «Парма»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Беневенто Кротоне Сассуоло Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 18-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 37-й минуте открыл словацкий хавбек гостей Юрай Куцка.

    В компенсированное время в ворота «Пармы» был назначен пенальти, который реализовал Филип Джуричич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Парма 1:1
    Голы: 0:1 Юрай Куцка (37'), 1:1 Филип Джуричич (пенальти) (90') Сассуоло: Андреа Консильи, Влад Кирикеш, Йереми Тольян (Мерт Мюльдюр, 46'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 71'), Франческо Маньянелли (Филип Джуричич, 59'), Кан Айхан, Максим Лопес, Хамед Траоре (Джакомо Распадори, 86'), Грегоре Дефрель, Франческо Капуто (Лукаш Гараслин, 71') Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини, Джузеппе Пеццелла (Джакомо Риччи, 74'), Daan Dierckx, Maxime Busi, Альберто Грасси (Симон Зом, 86'), Ясмин Куртич, Гастон Бругман (Вилан Сиприен, 86'), Андреас Корнелиус, Жервиньо, Юрай Куцка Предупреждения: Влад Кирикеш (1'), Максим Лопес (72'), Рожерио (77'), Гастон Бругман (80'), Maxime Busi (84')

    В другом матче отчетного тура «Кротоне» одержал домашнюю победу над «Беневенто» со счетом 4:1.

    В составе победителей дубль оформил нигерийский нападающий Симеон Нванкво, еще один гол на счету Милоша Вулича. Также мяч в свои ворота срезал защитник гостей Камил Глик.

    За «Беневенто» гол престижа забил Яго Фальке.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кротоне — Беневенто 4:1
    Голы: 1:0 Камил Глик (автогол) (5'), 2:0 Simy (29'), 3:0 Simy (54'), 4:0 Милош Вулич (65'), 4:1 Яго Фальке (83') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Лисандро Магальян, Коффи Джиджи, Niccolo Zanellato (Luis Rojas, 85'), Junior Messias, Педру Перейра (Antonio Mazzotta, 81'), Андреа Рисполи (Себастьяно Луперто, 81'), Милош Вулич (Якопо Петриччоне, 81'), Simy, Emmanuel Riviere (Эдуардо, 71') Беневенто: Lorenzo Montipo, Alessandro Tuia (Luca Caldirola, 76'), Камил Глик, Riccardo Improta (Яго Фальке, 75'), Federico Barba, Брайан Дабо, R.Insigne (Джанлука Капрари, 40'), Марко Сау (Giuseppe Di Serio, 67'), Артур Ионицэ (Andres Tello, 67'), Перпарим Хетемай, Джанлука Лападула Предупреждения: Артур Ионицэ (44'), Federico Barba (72'), Брайан Дабо (84'), Junior Messias (87')

    «Сассуоло» идет на восьмом месте, «Беневенто» расположился на 11-й строчке, «Парма» — 19-я, а «Кротоне» замыкает турнирную таблицу Серии А.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» без голов не закончат
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Ювентус» снова обыграет «Интер» в Дерби Италии?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Завоюет ли Куман первый трофей с «Барселоной»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.25
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гояс — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры