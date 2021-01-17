«Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 2:1.

Уже на 7-й минуте Роберт Левандовски с передачи Томаса Мюллера вывел мюнхенскую команду вперед.

«Фрайбург» отыгрался на 62-й минуте благодаря точному удару Нильса Петерсена.

И все-таки последнее слово осталось за хозяевами. Победный гол на 74-й минуте забил Мюллер, которому ассистировал Лерой Сане.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Фрайбург 2:1 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (7'), 1:1 Нильс Петерсен (62'), 2:1 Томас Мюллер (74') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (Корентин Толиссо, 75'), Серж Гнабри (Лерой Зане, 28'), Леон Горецка (Хави Мартинес, 86'), Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 86'), Кингсли Коман (Jamal Musiala, 75'), Роберт Левандовски Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Кевен Шлоттербек, Батист Сантамария (Амир Абраши, 5'), Lukas Kuebler (Лино Темпельман, 61'), Роланд Шаллаи (Лукас Хёлер, 62'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Винченцо Грифо, Ermedin Demirovic (Нильс Петерсен, 62') Предупреждения: Николас Хефлер (9'), Роланд Шаллаи (46'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (90')

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (36 очков), а «Фрайбург» — восьмое (23 очка).