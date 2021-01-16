Один матч французской Лиги 1 перенесен из-за коронавируса

Матч 20-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Дижон» не состоится в запланированную дату, сообщает пресс-служба турнира.

Игра, которая должна была состоятся 17 января, перенесена из-за вспышки коронавируса в составе хозяев. У «мерлузовых» более 10 человек из заявки не смогут принять участие в матче, потому что сдали положительные тесты на Covid-19.

Новая дата проведения матча «Лорьян» — «Дижон» будет объявлена позже.

Отметим, что это первый перенос поединка по ковид с 17 ноября, когда пришлось перенести дуэль «Марсель» — «Ницца».