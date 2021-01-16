ЦСКА может подписать контракт с тренером вратарей сборной Азербайджана

Тренер вратарей сборной Азербайджанарассказал, что ему поступило предложение о работе в

«Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался, как он на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял. Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе, с традициями. Посмотрим, как еще отреагирует Джанни Де Бьязи.

Совмещение возможно. Надо сделать выбор — либо совмещение, либо только работа в клубе. В ЦСКА этот вопрос пока обсуждается. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь ЦСКА собирается 17 января. Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.

В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы», — приводит слова Крамаренко Azerisport.