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    Индзаги: «Лацио» показал отличную игру против «Ромы»

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    Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Ромой» (3:0) в матче 18-го тура Серии А.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «Мы показали отличную игру, основанную на решимости, агрессии, скорости и выносливости. Мои подопечные были великолепны. Еще накануне встречи я видел в их глазах правильный настрой на игру.

    Как только мы перестанем быть настолько зависимы от длины скамейки запасных, мы вернемся на былые позиции в верхней части турнирной таблицы. Пока что, вынуждены страдать из-за последствий тяжелого графика в начале сезона и множественных заражений COVID-19. Футбол изменился на фоне пандемии, поэтому приходится перестраиваться на ходу», — цитирует наставника Goal.

    «Рома» находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А (34 очка). «Лацио» располагается на седьмой строчке (31).

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