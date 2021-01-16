Индзаги: «Лацио» показал отличную игру против «Ромы»

Наставникпрокомментировал победу над(3:0) в матче 18-го тура Серии А.

«Мы показали отличную игру, основанную на решимости, агрессии, скорости и выносливости. Мои подопечные были великолепны. Еще накануне встречи я видел в их глазах правильный настрой на игру.

Как только мы перестанем быть настолько зависимы от длины скамейки запасных, мы вернемся на былые позиции в верхней части турнирной таблицы. Пока что, вынуждены страдать из-за последствий тяжелого графика в начале сезона и множественных заражений COVID-19. Футбол изменился на фоне пандемии, поэтому приходится перестраиваться на ходу», — цитирует наставника Goal.

«Рома» находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А (34 очка). «Лацио» располагается на седьмой строчке (31).