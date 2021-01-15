Зидан прокомментировал вылет из Суперкубка

Главный тренердал комментарий после вылета из Суперкубка Испании от(1:2).

«У нас был сложный первый тайм. Плохо вошли в игру, а они уже забили два мяча. Когда счет 0:2 — это всегда сложно. У нас были моменты, гол… Второй забить не удалось.

Мы должны были хорошо понять начало игры. Они давили, а мы мало, что делали. Сделали две-три странные потери.

Я был доволен игрой Бензема. Будем работать дальше, выбора у нас нет. Когда дела идут хорошо, нужно продолжать. Сейчас для нас ничего не меняется. Время хорошо отдохнуть и готовиться к следующей игре.

Вы хотите, чтобы мы закончили сезон? Да, есть резонанс как всегда, но мы думаем о своих целях», — цитирует Зидана Marca.