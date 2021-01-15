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    Зидан прокомментировал вылет из Суперкубка

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетик Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после вылета из Суперкубка Испании от «Атлетика» (1:2).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «У нас был сложный первый тайм. Плохо вошли в игру, а они уже забили два мяча. Когда счет 0:2 — это всегда сложно. У нас были моменты, гол… Второй забить не удалось.

    Мы должны были хорошо понять начало игры. Они давили, а мы мало, что делали. Сделали две-три странные потери.

    Я был доволен игрой Бензема. Будем работать дальше, выбора у нас нет. Когда дела идут хорошо, нужно продолжать. Сейчас для нас ничего не меняется. Время хорошо отдохнуть и готовиться к следующей игре.

    Вы хотите, чтобы мы закончили сезон? Да, есть резонанс как всегда, но мы думаем о своих целях», — цитирует Зидана Marca.

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