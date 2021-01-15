«Аталанта» — «Кальяри»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Кальяри» со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет в матче на 44-й минуте. Муриэль догнал мяч у лицевой линии и тут же отдал назад, в центр штрафной, где был совсем один Миранчук, который с лету отправил снаряд под перекладину.

На 57-й минуте «Кальяри» отыгрался, поймав соперника на контратаке. Соттил убежал по левой бровке на скорости, сместился в штрафную и с острого угла отправил снаряд мимо голкипера в сетку.

Спустя 5 минут «Аталанта» вновь вышла вперед. Госенс подхватил мяч на линии чужой штрафной и пасом запустил вперед Муриэля, который с острого угла пробил низом точно под рукой голкипера.

А на 66-й минуте Муриэль навесил с углового в центр штрафной, куда ворвался Шутало и в борьбе с защитником с лету отправил мяч точно под перекладину.

Футбол. Италия. Кубок Аталанта — Кальяри 3:1 Голы: 1:0 Алексей Миранчук (43'), 1:1 Риккардо Соттиль (55'), 2:1 Луис Мурьель (61'), 3:1 Бошко Шутало (64') Аталанта: Марко Спортьелло, Бошко Шутало, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Робин Гозенс (Ханс Хатебур, 68'), Ремо Фройлер (Фабио Депаоли, 75'), Руслан Малиновский, Маттео Пессина (Мартен де Рон, 46'), Алексей Миранчук (Йосип Иличич, 69'), Луис Мурьель (Хосе Луис Паломино, 89') Кальяри: Guglielmo Vicario, Алессандро Трипальделли (Адам Уна, 83'), Лука Чеппители, Gabriele Zappa, Себастьян Валюкевич, Рэзван Марин, Fabrizio Caligara (Жоао Педро, 67'), Matteo Tramoni (Гастон Перейро, 72'), Наитан Нандес, Риккардо Соттиль (Хараламбос Ликояннис, 83'), Леонардо Паволетти (Альберто Черри, 67') Предупреждение: Йосип Иличич (81')

В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с победителем встречи между «Лацио» и «Пармой».