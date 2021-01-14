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    «Краснодар» объявил об уходе Синицына

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    «Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе голкипера Андрея Синицына.

    Андрей Синицын
    Андрей Синицын

    Клуб и 32-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Синицын выступал за «быков» с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.

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