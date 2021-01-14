«Краснодар» объявил об уходе Синицына

на официальном сайте объявил об уходе голкипера

Клуб и 32-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Андрей Синицын покидает «Краснодар». Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

Синицын выступал за «быков» более 8 лет — с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.

Спасибо за игру, Андрей! 🤝 pic.twitter.com/UIjhs8Y7Y4 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 14, 2021

Синицын выступал за «быков» с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.