Доннарумма и Верратти — самые дорогие итальянские футболисты по версии Transfermarkt

Джанлуиджи Доннарумма
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Десятка самых дорогостоящих итальянских футболистов выглядит следующим образом:
1-2. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 млн евро);
1-2. Марко Верратти («ПСЖ», 60 млн);
3. Николо Барелла («Интер», 55 млн);
4-5. Алессандро Бастони («Интер», 50 млн);
4-5. Жоржиньо Фрелло («Челси», 50 млн);
6-7. Федерико Кьеза («Ювентус», 48 млн);
6-7. Лоренцо Инсинье («Наполи», 48 млн);
8-9. Николо Дзаньоло («Рома», 45 млн);
8-9. Чиро Иммобиле («Лацио», 45 млн);
10. Андреа Белотти («Торино», 40 млн).