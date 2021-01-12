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    Доннарумма и Верратти — самые дорогие итальянские футболисты по версии Transfermarkt

    Футбол Футбол Италии Милан Футбол Франции ПСЖ
    Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов Италии. Рейтинг возглавили вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник ПСЖ Марко Верратти.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    Десятка самых дорогостоящих итальянских футболистов выглядит следующим образом:

    1-2. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 млн евро);

    1-2. Марко Верратти («ПСЖ», 60 млн);

    3. Николо Барелла («Интер», 55 млн);

    4-5. Алессандро Бастони («Интер», 50 млн);

    4-5. Жоржиньо Фрелло («Челси», 50 млн);

    6-7. Федерико Кьеза («Ювентус», 48 млн);

    6-7. Лоренцо Инсинье («Наполи», 48 млн);

    8-9. Николо Дзаньоло («Рома», 45 млн);

    8-9. Чиро Иммобиле («Лацио», 45 млн);

    10. Андреа Белотти («Торино», 40 млн).

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