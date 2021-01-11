Сульшер оценил шансы «МЮ» на победу в АПЛ

Главный тренерпорассуждал о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Еще даже не сыграна первая половина сезона. Каждая встреча в чемпионате Англии — это испытание на прочность. Сейчас мы удачно выступаем, собираемся продлить этот период.

Нужно продолжить побеждать, чтобы не терять уверенность. Никто не вспомнит, как выглядела таблица 11-го января», — приводит слова Сульшера Goal.

После 16 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.