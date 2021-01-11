Сульшер оценил шансы «МЮ» на победу в АПЛ

Уле Гуннар Сульшер
globallookpress.com
«Еще даже не сыграна первая половина сезона. Каждая встреча в чемпионате Англии — это испытание на прочность. Сейчас мы удачно выступаем, собираемся продлить этот период.
Нужно продолжить побеждать, чтобы не терять уверенность. Никто не вспомнит, как выглядела таблица 11-го января», — приводит слова Сульшера Goal.
После 16 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.