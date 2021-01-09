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    «Лестер» разгромил «Сток Сити» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

    «Сток Сити» — «Лестер»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Лестер Сити
    В 1/32 финала Кубка Англии «Сток Сити» потерпел домашнее поражение от «Лестера» со счетом 0:4.

    «Лестер»
    «Лестер»

    Авторами голов стали Джеймс Джастин (на 34-й минуте), Марк Олбрайтон (59), Айосе Перес (79) и Харви Барнс (81).

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Сток Сити — Лестер 0:4
    Голы: 0:1 Джеймс Джастин (34'), 0:2 Марк Олбрайтон (60'), 0:3 Айосе Перес (79'), 0:4 Харви Льюис Барнс (81') Сток Сити: Josef Bursik, Дэнни Батт (Рабби Матондо, 65'), Ryan Shawcross, Harry Souttar, Джо Аллен, Джеймс Макклин (Джордан Томпсон, 65'), Джон Оби Микел, Томми Смит (Джордан Казинс, 65'), Сэм Клукас, Сэм Воукс, Jacob Brown Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана (Чаглар Сёюнджю, 80'), Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс (Келечи Ихеаначо, 82'), Вильфред Ндиди, Деннис Прает, Айосе Перес Предупреждения: Весли Фофана (28'), Дэнни Батт (37')

    Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 января, а матчи будут сыграны 23 и 24 января.

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