Розе: «Боруссия» заслужено победила «Баварию»

Главный тренериз Менхенгладбахапрокомментировал победу над(3:2) в 15-м туре Бундеслиги.

«Я горжусь, но все это закономерно. Теперь мы должны продолжать в том же духе. В прошлом у нас было много матчей, в которых нам не везло. Сегодня мы заработали себе эту удачу. В общем и целом это была заслуженная победа. Парни играли очень хорошо.

Мы проигрывали 0:2, но при этом нельзя сказать, что "Бавария" безжалостно доминировала над нами. Нам не повезло в случае с пропущенными голами. Но мы сами мало играли, были недостаточно смелыми.

Первый гол был важен для нас. У нас появилось ощущение, что мы снова в игре. Это придало нам сил. Ну и бывает так, что матчи складываются так, как они складываются», — цитирует Розе официальный сайт «Баварии».