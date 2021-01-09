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    Розе: «Боруссия» заслужено победила «Баварию»

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    Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в 15-м туре Бундеслиги.

    Марко Розе
    Марко Розе

    «Я горжусь, но все это закономерно. Теперь мы должны продолжать в том же духе. В прошлом у нас было много матчей, в которых нам не везло. Сегодня мы заработали себе эту удачу. В общем и целом это была заслуженная победа. Парни играли очень хорошо.

    Мы проигрывали 0:2, но при этом нельзя сказать, что "Бавария" безжалостно доминировала над нами. Нам не повезло в случае с пропущенными голами. Но мы сами мало играли, были недостаточно смелыми.

    Первый гол был важен для нас. У нас появилось ощущение, что мы снова в игре. Это придало нам сил. Ну и бывает так, что матчи складываются так, как они складываются», — цитирует Розе официальный сайт «Баварии».

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