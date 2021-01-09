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    «Арсенал» выбил «Ньюкасл» из Кубка Англии

    «Арсенал» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Ньюкасл
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» (2:0 д.в.) в 1/32 финала Кубка Англии.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    В основное время матча счет открыт не был и игра перешла в экстра-таймы, где на 109-й минуте хозяева открыли счет.

    «Канониры» навязали борьбу возле чужой штрафной, Ляказетт поборолся и сделал скидку на Смита, который выскочил на ворота и пробил аккуратной в дальний угол.

    А на 117-й минуте Джака сделал разрезающую передачу в штрафную, Тирни забежал и прострелил во вратарскую, а Обамеянг с двух метров пробил мимо вратаря.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Арсенал Лондон — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Эмиль Смит Роув (109'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (117') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Седрик Суареш (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 120'), Pablo Mari, Давид Луис, Виллиан (Букайо Сака, 66'), Николя Пепе (Александр Ляказетт, 106'), Рейсс Нелсон (Эмиль Смит Роув, 57'), Мохамед Эль-Ненни, Джозеф Уиллок (Гранит Джака, 66'), Пьер-Эмерик Обамеянг Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джамал Ласcеллс (Мэтт Ритчи, 46'), Эмиль Крафт (Jacob Murphy, 68'), Жоэлинтон (Elliot Anderson, 81'), Айзак Хэйден, Джеффри Хендрик, Мигель Альмирон (Деандре Йедлин, 80'), Шон Лонгстафф, Энди Кэрролл (Dwight Gayle, 106') Предупреждения: Джамал Ласcеллс (9'), Энди Кэрролл (26'), Седрик Суареш (45'), Эмиль Смит Роув (90'), Киран Кларк (90'), Айзак Хэйден (90')

    Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 января, а матчи будут сыграны 23 и 24 января.

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