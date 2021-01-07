Бонуччи: «Ювентус» полностью контролировал игру против «Милана»

Защитникпрокомментировал победу над(3:1) в 16-м туре чемпионата Италии.

«Хорошо контролировали игру от начала и до конца. У нас было много моментов и уступали сопернику только после своих ошибок. Понимали, что "Милан" может нанести урон нам своими контратаками, но мы отработали как команда. Это тот дух, который нам нужен, чтобы двигаться вперед.

Продолжаем идти от одной победы к следующей. Это доказывает, что команда все еще голодна. Наша следующая цель — победить "Сассуоло", вот и все. Должны одержать серию побед, чтобы стать более надежной и даже более сплоченной командой», — сказал Бонуччи Sky Sport Italia.

«Ювентус» после этой победы поднялся на четвертую строчку, «Милан» остался на первой позиции. 0