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    • «Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
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    «Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»

    Футбол Астон Вилла Ливерпуль Кубок Англии Футбол АнглииКоронавирус в спорте
    Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что клуб закрыл свою тренировочную базу «Бодимур Хит» после вспышки коронавируса.

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    Тренировка команды перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (8 января, Бирмингем) была отменена.

    Результаты тестов на COVID-19, сданных в понедельник, 4 января, показали, что большое количество игроков основной команды и сотрудников клуба заражены коронавирусом.

    Затем клуб провел второй круг тестирования — было выявлено еще большее количество положительных результатов.

    В клубе консультируются с медиками, Футбольной ассоциацией Англии и представителями АПЛ.

    «Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками после 15 туров. 0

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