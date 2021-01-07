«Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»

Тренировка команды перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (8 января, Бирмингем) была отменена.
Результаты тестов на COVID-19, сданных в понедельник, 4 января, показали, что большое количество игроков основной команды и сотрудников клуба заражены коронавирусом.
Затем клуб провел второй круг тестирования — было выявлено еще большее количество положительных результатов.
В клубе консультируются с медиками, Футбольной ассоциацией Англии и представителями АПЛ.
«Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками после 15 туров. 0