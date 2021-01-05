«Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/16 финала Кубка Испании, «Сельта» и «Хетафе» вылетели

В матче второго раунда Кубка Испаниидома уступилсо счетом 0:2.

Счет в конце первого тайма счет открыл полузащитник Оскар Родригес (45+1), а на 47-й минуте мяч в свои ворота переправил хавбек команды из третьего дивизиона Фран Лара.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Линарес — Севилья 0:2 Голы: 0:1 Оскар Родригес (45'), 0:2 Fran Lara (автогол) (47') Предупреждение: (45')

В другом матче Кубка короля «Самора» на своем поле проиграла «Вильярреалу» с результатом 1:4.

В составе победителей отличились Карлос Бакка (31-я минута), Йереми Пино (43-я), Фер Ниньо (73-я) и Даниэль Раба (88-я).

Единственный гол представителя сегунды B забил в конце первого тайма Карлос Рамос (45+2).

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Самора — Вильярреал 1:4 Голы: 0:1 Карлос Бакка (31'), 0:2 Yeremi Pino (43'), 1:2 Carlos Ramos (45'), 1:3 Fer Nino (73'), 1:4 Даниэль Раба (88')

Еще в одном матче 2-го раунда «Ибица» разгромила «Сельту» с результатом 5:2 и пробилась в 1/16 финала.

В составе победителей дубль оформил Серхио Кастель , еще по разу отличились Хави Перес, Ману Молина и Анхель Родадо.

За команду из Виго голы забили Санти Мина и Джордан Холсгров. На 90-й Мина не реализовал пенальти. Удар форварда «Сельты» парировал вратарь «Ибицы» Херман Парреньо.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Ибица — Сельта 5:2 Голы: 1:0 Sergio Castel (12'), 2:0 Sergio Castel (27'), 3:0 Javi Perez (28'), 4:0 Manu Molina (пенальти) (61'), 4:1 Сантьяго Мина (78'), 4:2 Jordan Holsgrove (87'), 5:2 Angel Rodado (90')

Также во втором раунде Кубка Испании «Кордова» обыграла «Хетафе» с результатом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте забил ударом головой Вилли Ледесма.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Кордова — Хетафе 1:0 Гол: 1:0 Luis Ledesma (6')

Жеребьевка третьего раунда (1/16 финала) состоится 8 января, а матчи пройдут 16 и 17 января. 0