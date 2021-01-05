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    «Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/16 финала Кубка Испании, «Сельта» и «Хетафе» вылетели

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Вильярреал Севилья Сельта Хетафе Кордова
    В матче второго раунда Кубка Испании «Линарес» дома уступил «Севилье» со счетом 0:2.

    «Севилья»
    «Севилья»

    Счет в конце первого тайма счет открыл полузащитник Оскар Родригес (45+1), а на 47-й минуте мяч в свои ворота переправил хавбек команды из третьего дивизиона Фран Лара.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Линарес — Севилья 0:2
    Голы: 0:1 Оскар Родригес (45'), 0:2 Fran Lara (автогол) (47') Предупреждение: (45')

    В другом матче Кубка короля «Самора» на своем поле проиграла «Вильярреалу» с результатом 1:4.

    В составе победителей отличились Карлос Бакка (31-я минута), Йереми Пино (43-я), Фер Ниньо (73-я) и Даниэль Раба (88-я).

    Единственный гол представителя сегунды B забил в конце первого тайма Карлос Рамос (45+2).

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Самора — Вильярреал 1:4
    Голы: 0:1 Карлос Бакка (31'), 0:2 Yeremi Pino (43'), 1:2 Carlos Ramos (45'), 1:3 Fer Nino (73'), 1:4 Даниэль Раба (88')

    Еще в одном матче 2-го раунда «Ибица» разгромила «Сельту» с результатом 5:2 и пробилась в 1/16 финала.

    В составе победителей дубль оформил Серхио Кастель , еще по разу отличились Хави Перес, Ману Молина и Анхель Родадо.

    За команду из Виго голы забили Санти Мина и Джордан Холсгров. На 90-й Мина не реализовал пенальти. Удар форварда «Сельты» парировал вратарь «Ибицы» Херман Парреньо.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Ибица — Сельта 5:2
    Голы: 1:0 Sergio Castel (12'), 2:0 Sergio Castel (27'), 3:0 Javi Perez (28'), 4:0 Manu Molina (пенальти) (61'), 4:1 Сантьяго Мина (78'), 4:2 Jordan Holsgrove (87'), 5:2 Angel Rodado (90')

    Также во втором раунде Кубка Испании «Кордова» обыграла «Хетафе» с результатом 1:0.

    Единственный гол на шестой минуте забил ударом головой Вилли Ледесма.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Кордова — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Luis Ledesma (6')

    Жеребьевка третьего раунда (1/16 финала) состоится 8 января, а матчи пройдут 16 и 17 января. 0

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