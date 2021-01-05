«Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/16 финала Кубка Испании, «Сельта» и «Хетафе» вылетели

Счет в конце первого тайма счет открыл полузащитник Оскар Родригес (45+1), а на 47-й минуте мяч в свои ворота переправил хавбек команды из третьего дивизиона Фран Лара.
В другом матче Кубка короля «Самора» на своем поле проиграла «Вильярреалу» с результатом 1:4.
В составе победителей отличились Карлос Бакка (31-я минута), Йереми Пино (43-я), Фер Ниньо (73-я) и Даниэль Раба (88-я).
Единственный гол представителя сегунды B забил в конце первого тайма Карлос Рамос (45+2).
Еще в одном матче 2-го раунда «Ибица» разгромила «Сельту» с результатом 5:2 и пробилась в 1/16 финала.
В составе победителей дубль оформил Серхио Кастель , еще по разу отличились Хави Перес, Ману Молина и Анхель Родадо.
За команду из Виго голы забили Санти Мина и Джордан Холсгров. На 90-й Мина не реализовал пенальти. Удар форварда «Сельты» парировал вратарь «Ибицы» Херман Парреньо.
Также во втором раунде Кубка Испании «Кордова» обыграла «Хетафе» с результатом 1:0.
Единственный гол на шестой минуте забил ударом головой Вилли Ледесма.
Жеребьевка третьего раунда (1/16 финала) состоится 8 января, а матчи пройдут 16 и 17 января. 0