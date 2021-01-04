Шевченко претендует на пост наставника «Челси»

Главный тренер сборной Украинывходит в список кандидатов на пост наставника «Челси», сообщает Le 10 Sport.

По информации издания, руководство лондонского клуба рассматривает возможность назначения 44-летнего специалиста.

В то же время Independent пишет, что приоритетными вариантами для «Челси» являются Томас Тухель, недавно покинувший пост главного тренера «Пари Сен-Жермен», экс-тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, тренер «Лестера» Брендан Роджерс и Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона».

Шевченко выступал за «Челси» с 2006 по 2009 год. В 48 матчах он забил 9 голов. 0