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    Шевченко претендует на пост наставника «Челси»

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко входит в список кандидатов на пост наставника «Челси», сообщает Le 10 Sport.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    По информации издания, руководство лондонского клуба рассматривает возможность назначения 44-летнего специалиста.

    В то же время Independent пишет, что приоритетными вариантами для «Челси» являются Томас Тухель, недавно покинувший пост главного тренера «Пари Сен-Жермен», экс-тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, тренер «Лестера» Брендан Роджерс и Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона».

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