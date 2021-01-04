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    Робертсон: Для победы в чемпионате в этот раз хватит 80 очков

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мыслями о том, сколько нужно набрать очков «Ливерпулю», чтобы защитить титул чемпиона АПЛ.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    «Я не хочу никого обидеть, но год или два назад мы бы обыграли "Вест Бромвич" и "Ньюкасл", а не сыграли бы с ними вничью, как это было недавно. Если бы мы победили, то у нас мог оказаться более прочный запас в турнирной таблице. Тем не менее, этот сезон уникален.

    В гонке за золотом участвуют 7-8 команд. Конечно, у нас вряд ли будет 97 или 98 очков. Думаю, для победы в чемпионате в этот раз хватит что-то в районе 80 очков, потому что все плотно, все отнимают друг у друга очки», — цитирует Sky Sports Робертсона.

    «Ливерпуль» лидирует в чемпионат Англии и имеет 33 очка, опережая «Ман Юнайтед» по разнице голов. 0

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