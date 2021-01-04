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    Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил сомнение в том, что «красные» по итогам зимнего трансферного окна приобретут центрального защитника, несмотря на эпидемию травм в команде.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «У нас есть внутренние резервы, но нам по-прежнему мешают травмы. На протяжении большей части сезона у нас проблема с позицией центрального защитника, но такое бывает: стоит неприятностям начаться, и их не остановить.

    У нас есть решения внутри команды, но не знаю, сможем ли мы что-то предпринять в январе. Как-то так.

    Насколько я представляю, это трансферное окно будет крайне тяжелым. Не у всех клубов есть деньги на усиление. А совершать трансферы ради трансферов нет смысла. Нужны разумные действия», — цитирует Клоппа Goal. 0

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