Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

Главный тренервыразил сомнение в том, что «красные» по итогам зимнего трансферного окна приобретут центрального защитника, несмотря на эпидемию травм в команде.

«У нас есть внутренние резервы, но нам по-прежнему мешают травмы. На протяжении большей части сезона у нас проблема с позицией центрального защитника, но такое бывает: стоит неприятностям начаться, и их не остановить.

У нас есть решения внутри команды, но не знаю, сможем ли мы что-то предпринять в январе. Как-то так.

Насколько я представляю, это трансферное окно будет крайне тяжелым. Не у всех клубов есть деньги на усиление. А совершать трансферы ради трансферов нет смысла. Нужны разумные действия», — цитирует Клоппа Goal. 0