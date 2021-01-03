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    У вратаря «Саутгемптона» обнаружен коронавирус перед матчем с «Ливерпулем»

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    Пресс-служба «Саутгемптона» объявила о положительном результате теста на коронавирус основного голкипера команды Алекса Маккарти.

    Алекс Маккарти
    Алекс Маккарти

    «После последнего раунда тестирования на COVID-19 мы получили один положительный результат — у вратаря Алекса Маккарти.

    Игрок помещён на самоизоляцию и, таким образом, вынужден пропустить завтрашнюю игру с "Ливерпулем" и, возможно, матч со Шрусбери Таун», —цитирует клубная пресс-служба главного тренера «Святых» Ральфа Хазенхюттля.

    В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний вратарь провёл 16 матчей, пропустив 19 мячей.

    Матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» должен состояться в понедельник, 4 января. Начало — в 23:00 мск.

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