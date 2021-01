У вратаря «Саутгемптона» обнаружен коронавирус перед матчем с «Ливерпулем»

Пресс-службаобъявила о положительном результате теста на коронавирус основного голкипера команды

«После последнего раунда тестирования на COVID-19 мы получили один положительный результат — у вратаря Алекса Маккарти.

Игрок помещён на самоизоляцию и, таким образом, вынужден пропустить завтрашнюю игру с "Ливерпулем" и, возможно, матч со Шрусбери Таун», —цитирует клубная пресс-служба главного тренера «Святых» Ральфа Хазенхюттля.

В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний вратарь провёл 16 матчей, пропустив 19 мячей.

Матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» должен состояться в понедельник, 4 января. Начало — в 23:00 мск.

Ralph Hasenhüttl has confirmed @Alex_Macca23 will miss the #LFC game following a positive COVID-19 test.

McCarthy is currently self-isolating at home, in line with government guidelines and club protocols. pic.twitter.com/3RAwVuUtBs