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    «Тоттенхэм» разгромил «Лидс»

    «Тоттенхэм» — «Лидс»: счет 3:0, обзор голов

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    «Тоттенхэм» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, победив в 17 тура «Лидс» со счетом 3:0.

    Харри Кейн
    Харри Кейн

    Счет открыл Харри Кейн ударом с пенальти. За 2 минуты до конца основного времени первого тайма Сон удвоил преимущество.

    В начале второго тайма защитник Тоби Алдервейрелд довел дело до разгрома.

    В концовке встречи вторую желтую карточку получил Мэтт Доэрти и оставил «шпор» в меньшинстве.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Лидс 3:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (29'), 2:0 Сон Хын Мин (43'), 3:0 Тоби Алдервейрелд (50') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс (Мусса Сиссоко, 76'), Стивен Бергвейн, Tanguy Ndombele (Лукас Моура, 78'), Гарри Кейн (Винисиус, 87') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Эгзиян Алиоски (Джейми Шаклтон, 64'), Стюарт Даллас, Pascal Struijk, Рафаэл Диас, Родриго (Пабло Эрнандес, 65'), Джек Харрисон (Ian Poveda, 61'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Гарри Уинкс (54'), Мэтт Доэрти (64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (85'), Калвин Филлипс (89'), Мэтт Доэрти (90')

    «Тоттенхэм» набрал 19 очков и занимает пока что 3 место. «Лидс» находится на 11 месте (23 очка). 0

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