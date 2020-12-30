ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичЛучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
  • 07:00
    • Канада добилась третьей победы на МЧМ, разгромив Швейцарию
  • 21:56
    • Чемпионат Англии могут приостановить из-за COVID-19
  • 00:55
    • «МЮ» вырвал домашнюю победу у «Вулверхэмптона»
  • 00:43
    • Сборная США разгромила Чехию на МЧМ-2021
  • 23:15
    • «Барселона» без Месси не справилась с «Эйбаром»
    Все новости спорта

    Сульшер: «МЮ» способен подниматься вверх в таблице с этим составом

    Футбол Футбол Англии АПЛ Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (1:0) в 16-м туре АПЛ.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «В текущем сезоне "МЮ" набрал довольно много очков к концу игр, в этом есть как психологический, так и физический аспект. Мы прошли несколько тяжёлых тренировочных периодов, сыграли множество матчей, все становятся лучше и лучше. В плане мышления подобные результаты также дают нам толчок, мы начинаем понимать, что можем забирать победы и в конце поединка.

    Конечно, в целом мы выступили не так хорошо, как нам хотелось бы, но при этом выиграли матч у очень непростой команды. Для меня это первая победа в АПЛ над ними. В играх с "Вулверхэмптоном" редко бывает много голов, но для меня это всё равно большой шаг вперёд. Главное, что мы победили даже при не очень хорошем содержании игры.

    Я могу показаться вам скучным и банальным, но сейчас все наши мысли лишь о следующей игре, мы не можем забегать слишком далеко вперёд. На данный момент мы вышли на приличную позицию, но сезон ещё даже не перевалил за экватор. С точки зрения результатов оцениваю год положительно. "МЮ" способен подниматься вверх в таблице с нынешним подбором игроков», — цитирует Сульшера Goal.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон», имея в активе 21 очко, занимает 12-е место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ливерпуль» с насыщенным календарем?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервется ли победная серия «Атлетико» против «Хетафе»?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Прервется ли победная серия «Реала» в Эльче?
  • «Эльче» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бруклин — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры