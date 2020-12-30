Сульшер: «МЮ» способен подниматься вверх в таблице с этим составом

Главный тренервысказался о победе над(1:0) в 16-м туре АПЛ.

«В текущем сезоне "МЮ" набрал довольно много очков к концу игр, в этом есть как психологический, так и физический аспект. Мы прошли несколько тяжёлых тренировочных периодов, сыграли множество матчей, все становятся лучше и лучше. В плане мышления подобные результаты также дают нам толчок, мы начинаем понимать, что можем забирать победы и в конце поединка.

Конечно, в целом мы выступили не так хорошо, как нам хотелось бы, но при этом выиграли матч у очень непростой команды. Для меня это первая победа в АПЛ над ними. В играх с "Вулверхэмптоном" редко бывает много голов, но для меня это всё равно большой шаг вперёд. Главное, что мы победили даже при не очень хорошем содержании игры.

Я могу показаться вам скучным и банальным, но сейчас все наши мысли лишь о следующей игре, мы не можем забегать слишком далеко вперёд. На данный момент мы вышли на приличную позицию, но сезон ещё даже не перевалил за экватор. С точки зрения результатов оцениваю год положительно. "МЮ" способен подниматься вверх в таблице с нынешним подбором игроков», — цитирует Сульшера Goal.

«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон», имея в активе 21 очко, занимает 12-е место. 0