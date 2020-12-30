ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаЛегенда в процессе становления. Рашфорд вновь спас «Юнайтед»
  • 19:33
    • РПЛ представила расписание первых четырех туров в 2021 году
  • 18:10
    • Еще один матч АПЛ перенесен из-за коронавируса
  • 17:51
    • СМИ: АПЛ не планирует брать паузу из-за коронавируса
  • 23:15
    • Гол Суареса принес «Атлетико» третью победу подряд в Примере
  • 23:08
    • Нолито и Аспас принесли «Сельте» победу над «Уэской»
    Все новости спорта

    Гол Суареса принес «Атлетико» третью победу подряд в Примере

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В поединке 16 тура Примеры «Атлетико» дома победил «Хетафе» со счетом 1:0.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Единственный гол на счету Луиса Суареса, который забил на 20 минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Луис Суарес (20') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько (Сауль Ньигес, 57'), Коке, Тома Лемар (Лукас Торрейра, 71'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 71'), Луис Суарес (Хосе Хименес, 80') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Juan Iglesias, Франсиско Портильо, Марк Кукурелья, Неманья Максимович, Давид Тимор (John Patrick, 88'), Хайме Мата (Энес Унал, 69'), Анхель Родригес Предупреждения: Анхель Родригес (24'), Стефан Савич (26'), Давид Тимор (75'), Хавьер Этчейта (83'), Хосе Хименес (84')

    «Матрасники» набрали 35 очков. Они продолжают лидировать в турнирной таблице. «Хетафе» имеет 17 очков и занимает 14 место. Для гостей это шестое поражение в сезоне. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ливерпуль» с насыщенным календарем?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервется ли победная серия «Атлетико» против «Хетафе»?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Прервется ли победная серия «Реала» в Эльче?
  • «Эльче» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Австрия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры