Гол Суареса принес «Атлетико» третью победу подряд в Примере

Луис Суарес
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Единственный гол на счету Луиса Суареса, который забил на 20 минуте поединка.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Хетафе 1:0
Гол: 1:0 Луис Суарес (20') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько (Сауль Ньигес, 57'), Коке, Тома Лемар (Лукас Торрейра, 71'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 71'), Луис Суарес (Хосе Хименес, 80') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Juan Iglesias, Франсиско Портильо, Марк Кукурелья, Неманья Максимович, Давид Тимор (John Patrick, 88'), Хайме Мата (Энес Унал, 69'), Анхель Родригес Предупреждения: Анхель Родригес (24'), Стефан Савич (26'), Давид Тимор (75'), Хавьер Этчейта (83'), Хосе Хименес (84')
«Матрасники» набрали 35 очков. Они продолжают лидировать в турнирной таблице. «Хетафе» имеет 17 очков и занимает 14 место. Для гостей это шестое поражение в сезоне. 0