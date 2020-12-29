Сафонов в списке самых дорогих российских футболистов до 21 года

Вратарь «Краснодара»стал самым дорогим российским футболистом до 21 года.

Отмечается, что он оценивается в 15 млн евро. При этом голкипер «быков» занимает второе место в общем зачете по такому же критерию, уступая лишь вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.

Самые дорогие российские игроки до 21 года

1. Матвей Сафонов — 15 млн евро

2. Федор Чалов — 12 млн

3. Александр Максименко — 11 млн

4. Шапи Сулейманов — 9 млн

5. Иван Обляков — 7,5 млн

6. Игорь Дивеев — 6 млн

7. Даниил Лесовой — 5 млн

7. Константин Кучаев — 5 млн

9. Иван Игнатьев — 4 млн

10. Роман Евгеньев — 3 млн 0