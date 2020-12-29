Сафонов в списке самых дорогих российских футболистов до 21 года

Матвей Сафонов
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Отмечается, что он оценивается в 15 млн евро. При этом голкипер «быков» занимает второе место в общем зачете по такому же критерию, уступая лишь вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.
Самые дорогие российские игроки до 21 года
1. Матвей Сафонов — 15 млн евро
2. Федор Чалов — 12 млн
3. Александр Максименко — 11 млн
4. Шапи Сулейманов — 9 млн
5. Иван Обляков — 7,5 млн
6. Игорь Дивеев — 6 млн
7. Даниил Лесовой — 5 млн
7. Константин Кучаев — 5 млн
9. Иван Игнатьев — 4 млн
10. Роман Евгеньев — 3 млн 0