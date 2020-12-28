«Челси» — «Астон Вилла»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева. Чилвел открылся слева на линии офсайда и навесил в штрафную, где Жиру опередил всех и головой в падении вколотил мяч в ближний угол.

А на 50-й минуте Мэтти Кэш здорово навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской «Челси» Эль-Гази, который подстроился под мяч и пробил в прыжке между ног Менди.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Астон Вилла 1:1 Голы: 1:0 Оливье Жиру (34'), 1:1 Anwar El-Ghazi (50') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо (Кай Хаверц, 72'), N'Golo Kante, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Оливье Жиру (Тимо Вернер, 72'), Каллум Хадсон-Одои Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Кинан Дэвис, 87'), Anwar El-Ghazi (Jacob Ramsey, 82'), Олли Уоткинс Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (45'), Оливье Жиру (71'), Anwar El-Ghazi (71'), N'Golo Kante (74')

Лондонцы набрали 26 очков и находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда из Бирмингема с 26 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» (3 января), а «Астон Вилла» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед» (1 января). 0