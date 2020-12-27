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    Агент Ришарлисона: С нами из «Зенита» никто не связывался

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    Агент Ренато Веласко, представляющий футболиста «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

    Ришарлисон
    Ришарлисон

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб предлагает «Эвертону» 40 миллионов евро за бразильского нападающего.

    «С нами из "Зенита" никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.

    У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов "Эвертон" не продаст его», — отметил Веласко в интервью для Sport24.ru.

    В 2018 году Ришарлисон перешел из «Уотфорда» в «Эвертон» за 39,2 млн евро.

    В нынешнем сезоне 23-летний бразилец отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 встречах за команду Карло Анчелотти. 0

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