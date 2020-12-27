В «Сантосе» отрицает, что Месси побил рекорд Пеле

Пресс-служба «Сантоса» опубликовала заявление с опровержением того факта, что форвард «Барселоны»побил рекорд легендарного бразильцапо голам за один клуб.

Отмечается, что ошибкой является учет лишь тех мячей, которые были забиты в официальных матчах. Пеле в общей сложности забил 1091 гол за «Сантос», если учесть все матчи.

«Пеле забил 1091 гол за "Сантос". По сообщениям специализированной прессы, он забил 643 гола в официальных матчах, а еще 448 голов в товарищеских подверглись отрицанию, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие.

448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, были забиты против авторитетных команд Южной Америки, таких как, "Америка" (Мексика), "Коло Коло" (Чили), "Интернационале" (Бразилия) и другие.

Аналитики утверждают, что другая часть из этих 448 голов, оформленных в товарищеских матчах, были забиты в играх с небольшими или региональными командами. Несмотря на это, матчи проводились с официальным протоколом.

Учет субъективных характеристик, таких как слабость оппонентов, не идеален для сбора статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота "Эйбара" статистически такой же, как и в ворота "Валенсии". Гол в ворота "Трансвааля" из Суринама имеет такую же ценность, как и гол, забитый в ворота мадридского "Реала" на Сантьяго Бернабеу», — гласит заявление «Сантоса».

Напомним, 33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» в матче 15-го тура чемпионата Испании, превзошел рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле — 643.

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https://www.championat.com/football/news-4227317-santos-vystupil-s-zayavleniem-v-kotorom-otricaet-chto-messi-pobil-rekord-pele.html?utm_source=copypaste 0