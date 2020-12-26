Холанн: Моя главная мечта сейчас — добиться успеха с «Боруссией»

Нападающий «Боруссии» Дортмундподелился своими ближайшими планами.

«Моя главная мечта сейчас — добиться успеха с "Боруссией". Над этим я сейчас и работаю. Хочу принести клубу и его фанатам всё, что они заслуживают. Приложу все усилия ради этого.

За меня заплатили очень большую сумму. Конечно, болельщики ждут, что я буду полностью выкладываться. "Боруссия" — моя большая мечта, которая стала реальностью.

Мне всегда хочется забивать больше и больше. Да, я забил четыре мяча в ворота "Герты", но было бы ещё круче, если бы забил шесть», — цитирует Холанда DAZN. 0