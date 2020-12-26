«Галатасарай» намерен расстаться с Фалькао

планирует расстаться с нападающимв зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что причиной такого решения стали финансовые трудности команды, возникшие в связи с коронавирусом. По контракту Фалькао получает пять миллионов евро в год, что сильно обременяет бюджет клуба.

Кроме того, в стамбульской команде обеспокоены частыми травмами 34-летнего колумбийца.

Напомним, Фалькао перешел в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Радамель в шести матчах турецкой Суперлиги забил пять мячей. 0