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    «Галатасарай» намерен расстаться с Фалькао

    Футбол Галатасарай
    «Галатасарай» планирует расстаться с нападающим Радамелем Фалькао в зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао

    Отмечается, что причиной такого решения стали финансовые трудности команды, возникшие в связи с коронавирусом. По контракту Фалькао получает пять миллионов евро в год, что сильно обременяет бюджет клуба.

    Кроме того, в стамбульской команде обеспокоены частыми травмами 34-летнего колумбийца.

    Напомним, Фалькао перешел в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Радамель в шести матчах турецкой Суперлиги забил пять мячей. 0

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