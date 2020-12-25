Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона

В «Спартаке» заявил о желании продолжить сотрудничество сдо мая 2021 года.

«Красно-белые! В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера "Спартака" и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

Верим, что этот период станет ещё одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждём его скорейшего возвращения в Спартак», — говорится на официальном сайте клуба.

⚠️ Доменико Тедеско остаётся в «Спартаке»

Заявление клуба и комментарий главного тренера👇https://t.co/kDhoJH6A3U — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 25, 2020

Напомним, что накануне зимней паузы появилась информация, что немецкий специалист уйдет из «Спартака» после завершения нынешнего сезона. На данный момент москвичи находятся на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. 0