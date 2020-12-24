«Милан» — «Лацио»: счет матча 2:3, обзор голов

Римскийпотерпел гостевое поражение от(2:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 10-й минуте открыли «россонери». Чалханоглу навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Ребич ударом головой отправил мяч в угол ворот.

На 17-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой. Чалханоглу уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

«Лацио» отквитал один мяч на 28-й минуте. Корреа не реализовал пенальти, позволив Доннарумме парировать мяч, но первым на добивание успел Луис Альберто, ударом головой поразив ворота.

А на 59-й минуте счет сравнялся. Луис Альберто исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, где Иммобиле оторвался от защитника и прицельно низом пробил в дальний угол ворот «Милана».

Хозяева вырвали победу в компенсированное время. Чалханоглу навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Тео Эрнандес в угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Лацио 3:2 Голы: 1:0 Анте Ребич (10'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (17'), 2:1 Луис Альберто (28'), 2:2 Чиро Иммобиле (59'), 3:2 Тео Эрнандес (90') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu, Сандро Тонали, Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Раде Крунич, Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 64'), Рафаэл Леау (Jens Petter Hauge, 79') Лацио: Пепе Рейна, Луис Фелипе, Патрисио Габбарон (Wesley Hoedt, 88'), Штефан Даниэл Раду, Луис Альберто, Гонсало Эскаланте (Данило Катальди, 46'), Сергей Милинкович-Савич (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 74'), Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Хоакин Корреа (Ведат Мурики, 32'), Чиро Иммобиле (Андреас Перейра, 74') Предупреждения: Гонсало Эскаланте (39'), Раде Крунич (41'), Луис Альберто (64'), Тео Эрнандес (79'), Jean-Daniel Akpa-Akpro (80'), Ведат Мурики (88')

«Милан» остался непобежденным в текущем сезоне Серии А. Команда вернулась на первое место и опережает «Интер» на одно очко. «Лацио» находится на восьмой строчке таблицы чемпионата Италии. 0