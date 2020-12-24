ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 годаМЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
  • 23:12
    • Новым главой «Локомотива» стал член совета директоров ЦСКА
  • 00:45
    • «Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернул лидерство в Серии А
  • 00:33
    • НХЛ опубликовала расписание нового сезона
  • 00:01
    • Кучеров пропустит предстоящий регулярный сезон НХЛ
  • 23:44
    • «Реал» в Мадриде обыграл «Гранаду»
    Все новости спорта

    «Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернул лидерство в Серии А

    «Милан» — «Лацио»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Римский «Лацио» потерпел гостевое поражение от «Милана» (2:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли «россонери». Чалханоглу навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Ребич ударом головой отправил мяч в угол ворот.

    На 17-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой. Чалханоглу уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    «Лацио» отквитал один мяч на 28-й минуте. Корреа не реализовал пенальти, позволив Доннарумме парировать мяч, но первым на добивание успел Луис Альберто, ударом головой поразив ворота.

    А на 59-й минуте счет сравнялся. Луис Альберто исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, где Иммобиле оторвался от защитника и прицельно низом пробил в дальний угол ворот «Милана».

    Хозяева вырвали победу в компенсированное время. Чалханоглу навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Тео Эрнандес в угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Лацио 3:2
    Голы: 1:0 Анте Ребич (10'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (17'), 2:1 Луис Альберто (28'), 2:2 Чиро Иммобиле (59'), 3:2 Тео Эрнандес (90') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu, Сандро Тонали, Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Раде Крунич, Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 64'), Рафаэл Леау (Jens Petter Hauge, 79') Лацио: Пепе Рейна, Луис Фелипе, Патрисио Габбарон (Wesley Hoedt, 88'), Штефан Даниэл Раду, Луис Альберто, Гонсало Эскаланте (Данило Катальди, 46'), Сергей Милинкович-Савич (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 74'), Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Хоакин Корреа (Ведат Мурики, 32'), Чиро Иммобиле (Андреас Перейра, 74') Предупреждения: Гонсало Эскаланте (39'), Раде Крунич (41'), Луис Альберто (64'), Тео Эрнандес (79'), Jean-Daniel Akpa-Akpro (80'), Ведат Мурики (88')

    «Милан» остался непобежденным в текущем сезоне Серии А. Команда вернулась на первое место и опережает «Интер» на одно очко. «Лацио» находится на восьмой строчке таблицы чемпионата Италии. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подарит ли открытый хоккей игра на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Орлы» сразу полетят в атаку
  • «Анкарагюнджю» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Нефтчи» покажет, кто в доме хозяин
  • «Нефтчи» — «Кешля». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.37
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анкарагюнджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нефтчи — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Орландо — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры