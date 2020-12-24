«Милан» — «Лацио»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли «россонери». Чалханоглу навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Ребич ударом головой отправил мяч в угол ворот.
На 17-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой. Чалханоглу уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Лацио» отквитал один мяч на 28-й минуте. Корреа не реализовал пенальти, позволив Доннарумме парировать мяч, но первым на добивание успел Луис Альберто, ударом головой поразив ворота.
А на 59-й минуте счет сравнялся. Луис Альберто исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, где Иммобиле оторвался от защитника и прицельно низом пробил в дальний угол ворот «Милана».
Хозяева вырвали победу в компенсированное время. Чалханоглу навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Тео Эрнандес в угол ворот.
«Милан» остался непобежденным в текущем сезоне Серии А. Команда вернулась на первое место и опережает «Интер» на одно очко. «Лацио» находится на восьмой строчке таблицы чемпионата Италии. 0