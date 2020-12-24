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    Кикнадзе верит в хорошее будущее «Локомотива»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об уходе из клуба.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде.

    Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

    Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам.

  • Кикнадзе объявил об уходе из «Локомотива»
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    • Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — приводит слова Кикнадзе «Матч ТВ». 0

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