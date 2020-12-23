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    Гинер жестко ответил Черчесову на критику в адрес игроков ЦСКА

    Футбол ЦСКА Сборная России Футбол России
    Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который ранее позволил себе публично критиковать нападающего «армейцев» Федора Чалова.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Не хочу общаться с ним на эту тему. Считаю, что руководитель — неважно, клуба, сборной или еще чего-то, — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может.

    Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит.

    Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарем сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков?

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    • Тем более Заболотный тоже наш игрок — он закончил нашу школу. Человек и в "Зенит" попал, и в "Сочи" играет, в сборную попал. Ну не вызывай его, раз он бездарный.

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    • Получается, ты прежде всего унижаешь себя. Мало того что оскорбляешь подчиненного, который ответить не может, так еще и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный. Я этого просто не понимаю», — сказал Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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