Черевченко: Тренеру сборной России нужно идти навстречу

«К просьбе Станислава Саламовича перенести 23-й тур РПЛ отнесся положительно, с пониманием. Думаю, график сборной определенно нужно учитывать. Поэтому если есть малейшая возможность, то надо идти навстречу тренеру национальной команды.
Игорь Черевченко
globallookpress.com
Да, будет тяжело впихивать в календарь целый тур, но все же надо идти на уступки, ведь сборная — лицо нашей страны», — сказал Черевченко сайту Sport24.
Напомним, ранее главный тренер сборной России попросил лигу перенести тур на другую дату в интересах национальной команды. 0