Черевченко: Тренеру сборной России нужно идти навстречу

Главный тренервысказался по поводу переноса 23-го тура РПЛ по просьбе«К просьбе Станислава Саламовича перенести 23-й тур РПЛ отнесся положительно, с пониманием. Думаю, график сборной определенно нужно учитывать. Поэтому если есть малейшая возможность, то надо идти навстречу тренеру национальной команды.

Да, будет тяжело впихивать в календарь целый тур, но все же надо идти на уступки, ведь сборная — лицо нашей страны», — сказал Черевченко сайту Sport24.

Напомним, ранее главный тренер сборной России попросил лигу перенести тур на другую дату в интересах национальной команды. 0