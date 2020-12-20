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    «Лион» обыграл «Ниццу» и возглавил Лигу 1

    «Ницца» — «Лион»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 16-го тура Лиги 1 «Ницца» потерпела домашнее поражение от «Лиона» со счетом 1:4.

    «Лион»
    «Лион»

    В составе победителей отличились Мемфис Депай, Тино Кадевере, Токо Экамби и Хуссем Ауар.

    «Ницца» отквитала один мяч благодаря голу который забил Амин Гуири.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Лион 1:4
    Голы: 0:1 Мемфис Депай (пенальти) (32'), 0:2 Tino Kadewere (39'), 1:2 Амин Гуири (44'), 1:3 Карл Токо Экамби (63'), 1:4 Уссем Ауа (73') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki, Робсон Бамбу, Флавьюс Данильюк, Ассан Камара (Юсеф Аталь, 62'), Кефрен Тюрам-Юльен, Джордан Лотомба, Hichem Boudaoui, Алексис Клод (Дан Ндой, 62'), Амин Гуири, Маркуш Лопеш (Алексис Труй, 74') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер (Djameleddine Benlamri, 81'), Марсело, Лео Дюбуа, Максвелл Корне (Маттиа Де Шильо, 79'), Уссем Ауа (Жеан Лукас, 87'), Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Карл Токо Экамби, Мемфис Депай (Райан Шерки, 87'), Tino Kadewere (Мусса Дембеле, 79') Предупреждения: Кефрен Тюрам-Юльен (57'), Максвелл Корне (66')

    После этой победы «Лион» вышел в лидеры Лиги 1. У команды Гарсии 33 очка после 16 встреч. Второе место занимает «Лилль», имеющий 32 очка, а третье — «Пари Сен-Жермен», набравший 31.

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