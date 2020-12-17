Форварда ЦСКА исключили из сборной Белоруссии и лишили отсрочки от армии

Нападающий московского ЦСКАисключен из состава основной и молодежной сборной Белоруссии на 2021 год, информирует «Прессбол».

Списочный состав министерства спорта Белоруссии позволяет спортсменам получить отсрочку от воинской службы. Таким образом, форвард лишился возможности получить отсрочку.

В сентябре Шкурин получил вызов в молодежную сборную Белоруссии, но отказался приезжать в расположение национальной команды и заявил об отказе приезжать в страну. Аагент нападающего Валерий Исаев утверждал, что Белорусская федерация футбола (АБФФ) шантажировала футболиста призывом в армию.

В нынешнем сезоне Шкурин провел 9 матчей в составе ЦСКА, на его счету 3 гола. 0