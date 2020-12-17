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    Форварда ЦСКА исключили из сборной Белоруссии и лишили отсрочки от армии

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    Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава основной и молодежной сборной Белоруссии на 2021 год, информирует «Прессбол».

    Илья Шкурин
    Илья Шкурин

    Списочный состав министерства спорта Белоруссии позволяет спортсменам получить отсрочку от воинской службы. Таким образом, форвард лишился возможности получить отсрочку.

    В сентябре Шкурин получил вызов в молодежную сборную Белоруссии, но отказался приезжать в расположение национальной команды и заявил об отказе приезжать в страну. Аагент нападающего Валерий Исаев утверждал, что Белорусская федерация футбола (АБФФ) шантажировала футболиста призывом в армию.

    В нынешнем сезоне Шкурин провел 9 матчей в составе ЦСКА, на его счету 3 гола. 0

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