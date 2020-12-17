Николич: Нет ли желания подать в отставку? Нет

прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 19 тура РПЛ от «Химок» со счетом 2:3.

«Было очевидно, что в конце мы устали, у нас были большие проблемы с игроками, некоторые совсем не тренировались, состав менялся почти каждую игру. Мы отдавали все наши силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К нашим игрокам у меня нет вопросов.

Это были трудные месяцы, но у нас были и хорошие моменты: хорошее начало сезона РПЛ и некоторые матчи в Лиге чемпионов против сильнейших соперников», — цитирует Николича Sport24.

На вопрос о том, нет ли желания уйти в отставку, Николич ответил отрицательно. 0