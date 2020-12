Месси установил очередной рекорд в «Барселоне»

В матче 13-го тура испанской Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. За хозяев забивали Жорди Альба и Френки де Йонг.

В этом матче форвард каталонцев Лионель Месси установил историческое достижение, одержав 300-ю победу на «Камп Ноу», сообщает Sport.es.

Для достижения этой отметки аргентинцу потребовалось 368 игр, в которых он забил 380 мячей и отдал 131 голевую передачу.

«Король одержал 300-ю победу на "Камп Ноу"!» — говорится в сообщении в Twitter «Барселоны».

The 👑 has conquered his 300th W at Camp Nou! pic.twitter.com/bvrgWO5tvU