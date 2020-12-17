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    «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма»

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

    Роберто Фирмино
    Роберто Фирмино

    Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 2:1.

    «Красные» вышли вперед на 27-й минуте, когда Мохамед Салах получил передачу на линии чужой штрафной, нанес удар в касание, и мяч после рикошета залетел в сетку.

    «Шпоры» восстановили паритет спустя шесть минут. Сон Хын Мин после передачи от центра поля убежал один на один и уверенно пробил мимо Алиссона в ближний угол ворот.

    На 64-й минуте подопечные Жозе Моуринью были близки к тому, чтобы получить минимальный перевес, но Стивен Бергвейн пробил в штангу.

    А вот мерсисайдцы на 90-й минуте свой шанс не упустили. Эндрю Робертсон навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда Роберто Фирмино ударом головой отправил мяч в девятку ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (26'), 1:1 Сон Хын Мин (33'), 2:1 Роберто Фирмино (90') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Эндрю Робертсон, Rhys Williams, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Curtis Jones, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо (Лукас Моура, 58'), Стивен Бергвейн (Серхио Регилон, 76'), Сон Хын Мин (Деле Алли, 87'), Гарри Кейн Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (48'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (54')

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» вышел на первое место (28 очков), «Тоттенхэм» идет вторым (25 очков).

    «Вест Хэм» на своем поле разошелся миром с «Кристал Пэлас» — 1:1.

    На 34-й минуте Кристиан Бентеке вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 55-й минуте усилиями Себастьяна Алле.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:1
    Голы: 0:1 Кристиан Бентеке (34'), 1:1 Sebastien Haller (55') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Said Benrahma (Роберт Снодграсс, 88'), Пабло Форнальс (Мануэль Лансини, 46'), Джаррод Боуэн (Андрей Ярмоленко, 80'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд (Джеффри Шлупп, 85'), Джеймс Макартур, Эберечи Эзе (Джордан Айю, 76'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Предупреждения: Кристиан Бентеке (31'), Кристиан Бентеке (70'), Лука Миливоевич (75')

    «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице (21 очко), а «Кристал Пэлас» — 12-е (18 очков).

    «Фулхэм» у себя дома сыграл вничью с «Брайтоном» — 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 0:0
    Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Ола Эйна, Бобби Рид (Абубакар Камара, 62'), Рубен Лофтус-Чик (Александр Митрович, 77'), Адемола Лукман, Harrison Reed (Марио Лемина, 62'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Энтони Робинсон, Иван Кавалейру Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Tariq Lamptey (Йоэл Велтман, 78'), Ив Биссума, Леандро Троссард (Алиреза Джаханбакш, 79'), Адам Лаллана (Паскаль Гросс, 85'), Стивен Альсате, Соломон Марч, Дэнни Уэлбек Предупреждение: Энтони Робинсон (76')

    «Фулхэм» — 17-й в турнирной таблице (9 очков), «Брайтон» — 16-й (11 очков). 0

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