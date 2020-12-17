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    • «Милан» не сумел выиграть у «Дженоа», «Интер» одолел «Наполи»
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    «Милан» не сумел выиграть у «Дженоа», «Интер» одолел «Наполи»

    «Дженоа» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в выездном матче 12-го тура итальянской Серии А.

    «Дженоа» — «Милан»
    «Дженоа» — «Милан»

    Встреча, которая прошла в Генуе, завершилась со счетом 2:2.

    У хозяев дубль оформил Маттиа Дестро, дважды выводя свою команду вперед. «Россонери» отыгрывались благодаря голам Давиде Калабрии и Пьера Калюлю.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Милан 2:2
    Голы: 1:0 Маттиа Дестро (48'), 1:1 Давиде Калабрия (52'), 2:1 Маттиа Дестро (60'), 2:2 Pierre Kalulu (83') Дженоа: Маттиа Перин, Эдоардо Гольданига, Маттья Бани, Андреа Мазиелло, Лука Пеллегрини (Леннарт Циборра, 46'), Лукас Лерагер, Паоло Гильоне, Стефано Стураро (Валон Бехрами, 76'), Marko Pjaca (Filippo Melegoni, 68'), Маттиа Дестро (Gianluca Scamacca, 76'), Эльдор Шомуродов (Иван Радованович, 85') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Диогу Далот, Алессио Романьоли, Pierre Kalulu, Самуэль Кастильехо (Jens Petter Hauge, 53'), Сандро Тонали (Браим Диас, 77'), Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау, Франк Кессье, Анте Ребич (Алексис Салемакерс, 54') Предупреждения: Лука Пеллегрини (19'), Алессио Романьоли (26'), Самуэль Кастильехо (59'), Рафаэл Леау (83'), Иван Радованович (87')

    В турнирной таблице Серии А «Милан» остался на первом месте (28 очков), «Дженоа» идет 18-м (7 очков).

    Миланский «Интер» на своем поле одолел «Наполи» со счетом 1:0.

    Ключевой эпизод произошел на 73-й минуте, когда Ромелу Лукаку реализовал пенальти. Перед назначением 11-метрового арбитр показал красную карточку Лоренцо Инсинье.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Наполи 1:0
    Гол: 1:0 Ромелу Лукаку (пенальти) (73') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Эшли Янг (Danilo D'Ambrosio, 86'), Николо Барелла, Маттео Дармиан, Марсело Брозович (Стефано Сенси, 67'), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Ашраф Хакими, 77') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 84'), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме (Элиф Элмас, 84'), Тьемуэ Бакайоко (Маттео Политано, 74'), Ирвин Лосано, Пётр Зелиньски (Фабиан, 74'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Андреа Петанья, 16') Предупреждения: Марсело Брозович (57'), Тьемуэ Бакайоко (59'), Давид Оспина (71'), Ирвин Лосано (75'), Ромелу Лукаку (80'), Милан Шкриньяр (85'), Danilo D'Ambrosio (88'), Самир Ханданович (90') Удаление: Лоренцо Инсинье (71')

    «Интер» занимает второе место в турнирной таблице (27 очков), а «Наполи» — четвертое (23 очка).

    Другие результаты:

    «Верона» - «Сампдория» — 1:2
    «Парма» — «Кальяри» — 0:0
    «Специя» — «Болонья» — 2:2
    «Фиорентина» — «Сассуоло» — 1:1 0

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