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    Игрок «Истанбула» помирился с румынским арбитром

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    Нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба позвонил румынскому арбитру Себастьяну Колцеску после расистского скандала, возникшего на матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ(1:5).

    Демба Ба
    Демба Ба

    По информации из Twitter журналиста Эмануэля Рошу, инициатором примирения выступил бывший полузащитник сборной Сенегала Усман Ндойе.

    При этом сообщалось, что Ба не считает поведение судьи расистским, однако выступает против употребления слово «черный» на поле. Арбитр к этой позиции отнесся с пониманием.

    Напомним, игра, проходившая 8 декабря в Париже, была прервана на 14-й минуте. Главный арбитр матча Овидиу Хацеган удалил тренера «Истанбула» Пьера Вебо со скамейки, но при этом Колцеску, работавший резервным судьей, назвал специалиста «черным». Это вызвало большое возмущение у представителей «Истанбула», в частности, у Дембы Ба. Встречу доиграли только на следующий день. 0

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