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    «Лилль» победил «Бордо» и возглавил таблицу Лиги 1

    «Лилль» — «Бордо»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 14-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома переиграл «Бордо» со счетом 2:1.

    «Лилль»
    «Лилль»

    Хозяева открыли счет на 17-й минуте — отличился французский нападающий Жонатан Бамба. На 29-й минуте хорватский хавбек «Бордо» Тома Башич сравнял счет.

    Три очка своей команде принес точный удар защитника Жозе Фонте, который отличился в конце первого тайма.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Бордо 2:1
    Голы: 1:0 Жонатан Бамба (17'), 1:1 Тома Башич (29'), 2:1 Жозе Фонте (45') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик (Тьягу Джало, 83'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Жонатан Иконе (Timothy Weah, 78'), Бенжамен Андре, Бубакари Сумаре (Шека, 78'), Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 62'), Бурак Йилмаз Бордо: Бенуа Костиль, Пабло, Юссуф Сабали (Энок Кватен, 83'), Поль Байсс, Максим Пундж, Отавио, Mehdi Zerkane (Хван Ый Чо, 64'), Тома Башич (Ясин Адли, 63'), Реми Уден (Джош Майя, 83'), Атем Бен-Арфа, Николя де Превиль (Джимми Бриан, 64') Предупреждения: Николя де Превиль (24'), Поль Байсс (88')

    Успех позволил «Лиллю» на время подняться на первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, «Бордо» идет на 11-й позиции. 0

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