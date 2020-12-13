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    «Шальке» в большинстве упустил победу над «Аугсбургом»

    «Аугсбург» — «Шальке»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Аугсбург Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Гельзенкирхенский «Шальке» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте — турецкий полузащитник «Шальке» Суат Сердар срезал мяч в свои ворота.

    Гости отыгрались на 52-й минуте, благодаря голу Бенито Рамана.

    А минуту спустя «Аугсбург» остался в меньшинстве — нападающий Флориан Нидерлехнер получил вторую желтую карточку.

    На 61-й минуте Нассим Буджеллаб вывел «Шальке» вперед, но в компенсированное время Марко Рихтер спас хозяев от поражения.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Шальке 04 2:2
    Голы: 1:0 Суат Сердар (автогол) (32'), 1:1 Бенито Раман (52'), 1:2 Нассим Буджеллаб (61'), 2:2 Марко Рихтер (90') Аугсбург: Рафал Гикевич, Robert Gumny (Альфред Финнбогасон, 71'), Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Рафаэль Фрамбергер, Рани Хедира, Рубен Варгас, Даниэль Калиджиури, Карлос Груэсо (Михаэль Грегорич, 71'), Тобиас Штробль (Марко Рихтер, 59'), Флориан Нидерлехнер Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Бенжамен Стамбули, Бастиан Очипка, Салиф Сане, Омар Маскарель, Суат Сердар, Нассим Буджеллаб, Марк Ут (Can Bozdogan, 19'), Бенито Раман (Стивен Скрыбски, 82'), Алессандро Шёпф Предупреждения: Флориан Нидерлехнер (45'), Салиф Сане (45'), Флориан Нидерлехнер (53'), Озан Кабак (64'), Рани Хедира (77'), Ralf Faehrmann (81'), Стивен Скрыбски (90')

    «Аугсбург» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «Шальке» — 18-й.

    «Рудокопы» остаются единственной командой в Бундеслиги, которая пока не побеждала в текущем сезоне. 0

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