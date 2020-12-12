«Валенсия» — «Атлетик»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью сиз Бильбао — 2:2.

В составе хозяев забивали Карлос Солер и Ману Вальехо. Голы «Атлетика» записали на свой счет Асиер Вильялибре и Рауль Гарсия.

Хавбек сборной России Денис Черышев, пропустивший две предыдущих встречи из-за травмы, вышел на замену на 60-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Атлетик 2:2 Голы: 1:0 Карлос Солер (пенальти) (26'), 1:1 Асьер Вильялибре (55'), 1:2 Рауль Гарсия (пенальти) (79'), 2:2 Ману Вальехо (83') Валенсия: Хауме, Антонио Латорре, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Даниэль Васс (Тьерри Корреа, 71'), Гонсалу Гуэдеш (Давид Хасон, 71'), Карлос Солер, Урош Рачич, Yunus Musah (Денис Черышев, 60'), Ману Вальехо, Максимилиано Гомес Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Андер Капа (Оскар де Маркос, 67'), Микель Весга (Унаи Лопес, 46'), Иньяки Уильямс, Икер Муньяин (Унай Нуньес, 84'), Алехандро Беренгер, Дани Гарсия, Асьер Вильялибре (Рауль Гарсия, 77') Предупреждения: Микель Весга (31'), Максимилиано Гомес (36'), Дани Гарсия (61'), Унаи Лопес (73'), Йерай Альварес (82'), Алехандро Беренгер (84'), Давид Хасон (90'), Рауль Гарсия (90')

Команды с 14 очками остались соседями по таблице Примеры: «Валенсия» занимает 10-е место, «Атлетик» — 11-е. 0