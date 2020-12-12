«Боруссия» Д — «Штутгарт»: счет матча 1:5, обзор голов

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от(1:5) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил конголезский нападающий Силла Вамангитука, записавший на свой счет еще и результативную передачу.

Еще по голу забили полузащитники Филипп Фёрстер, Тангуй Кулибали и форвард Николас Гонсалес.

Единственный гол «Боруссии» на счету американца Джованни Рейна, сравнявшего счет в первом тайме.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Штутгарт 1:5 Голы: 0:1 Силла Вамангитука (пенальти) (26'), 1:1 Джованни Рейна (39'), 1:2 Силла Вамангитука (53'), 1:3 Филипп Фёрстер (60'), 1:4 Tanguy Coulibaly (63'), 1:5 Николас Гонсалес (90') Боруссия Д: Роман Бюрки, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи (Дан-Аксель Загаду, 86'), Эмре Джан (Reinier, 59'), Матеу Морей, Джейдон Санчо (Юлиан Брандт, 87'), Рафаэл Геррейру (Youssoufa Moukoko, 86'), Jude Bellingham (Нико Шульц, 64'), Аксель Витсель, Джованни Рейна, Марко Ройс Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Паскаль Штенцель, 89'), Ватару Эндо, Силла Вамангитука (Роберто Массимо, 67'), Филипп Фёрстер (Lilian Egloff, 77'), Орел Мангала, Borna Sosa, Tanguy Coulibaly (Николас Гонсалес, 67'), Mateo Klimowicz (Дарко Чурлинов, 89') Предупреждения: Эмре Джан (26'), Константинос Мавропанос (28'), Ватару Эндо (40'), Силла Вамангитука (50'), Матеу Морей (66')

«Штутгарт» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия», имея в активе 19 очков, занимает пятое место. 0