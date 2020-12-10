СМИ: Зидан может уйти из «Реала» по окончании сезона

Главный тренер «Реала»задумался об уходе из команды, сообщает Diario Gol.

Зидан, по данным источника, уже сообщил руководству клуба, что покинет «Реал», вне зависимости от результатов.

Одной из причин такого решения называют недовольство французского специалиста работой клуба на трансферном рынке. Зидан так и не смог уговорить президента «Реала» Флорентино Переса купить Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавингу.

Отмечается, что Перес не собирается отговаривать Зидана от ухода из команды.

Напомним, Зидан вернулся в «Реал» осенью 2019 года после небольшой паузы. Перед этим «Королевский клуб» под его руководством трижды кряду стал победителем Лиги чемпионов. 0