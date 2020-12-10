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    Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы

    Футбол Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    10 декабря состоялись последние матчи группового этапа Лиги Европы и стали известны все участники первой стадии плей-офф турнира.

    Уле-Гуннар Сульшер с «Ман Юнайтед» оказался в Лиге Европы
    Уле-Гуннар Сульшер с «Ман Юнайтед» оказался в Лиге Европы

    Через групповой этап прошли такие команды: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Гранада» (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), «Лилль» (Франция), «Милан» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Антверпен» (Бельгия), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).

    Из Лиги чемпионов отсеялись «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» Киев (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

    Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря. 0

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