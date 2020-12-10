«Вулверхэмптон» хочет подписать Халка

Бывший нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Несколько дней назад 34-летний бразилец объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай СИПГ».

По информации Football Insider, одним из претендентов на Халка стал «Вулверхэмптон». Английский клуб ищет замену Раулю Хименесу, который в матче с «Арсеналом» получил перелом черепа.

Ради перехода в один из европейских клубов Халк согласен на существенное понижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что Халк хочет вернуться в «Порту». Кроме того, у него есть предложения из МЛС, Бразилии и Ближнего Востока.

В 145 матчах за «Шанхай СИПГ» Халк забил 76 мячей и сделал 54 результативные передачи. 0